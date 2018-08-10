На дороге до Берёзового под Иркутском обустроили дополнительную полосу

Иркутский район, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе закончили ремонтировать подъезд к посёлку Берёзовый. На дороге обустроили дополнительную полосу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы выполнялись по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». На объекте было восстановлено земляное полотно, а также существующие кюветы. Общая протяженность участка составила 1,2 км.

– В связи с образованием заторов при выезде на автомобильную дорогу «Иркутск – садоводство «Дорожный строитель» и большим количеством обращений от жителей и администрации муниципального образования решили обустроить дополнительную полосу движения, – сказал замминистра строительства Иркутской области Евгений Липатов.

Из областного бюджета на объект было выделено 13,2 млн рублей. Для обеспечения безопасности движения на примыканиях и основной дороге установят новые дорожные знаки на металлических стойках и пластиковые сигнальные столбики, а также нанесут дорожную разметку.