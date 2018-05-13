На двух федеральных трассах в Приангарье начались дорожные работы

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На участках федеральных трасс Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй» в Иркутской области начаты дорожные работы. Они ведутся на девяти участках общей протяженностью 82 км.

Работы по устройству защитных слоев покрытия из битумоминеральной смеси и однослойной шероховатой поверхностной обработки стартовали в Нижнеудинском (с 1325-го по 1333-й и с 1367-го по 1371-й км), Тулунском (с 1485-го по 1496-й, с 1508-го по 1514-й и с 26-го по 50-й км), Куйтунском (с 1560-го по 1563-й км), Усть-Кутском (с 523-го по 530-й км) Заларинском (с 1653-го по 1663-й км) и Черемховском (с 1731-го по 1738-й км) районах.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», преимущества этих технологий в том, что они позволяют увеличить срок эксплуатации конструктивных слоев дорожной одежды. Кроме того, выполнение таких видов ремонта непродолжительно по времени: сразу же после уплотнения защитного слоя катками автомобилисты могут пользоваться дорогой.

Помимо указанных работ, на всех девяти объектах дорожники восстановят системы водоотведения, укрепят обочины, установят дорожные знаки, в том числе на Г-образных опорах, сигнальные столбики, а на особо опасных участках – барьерное ограждение протяженностью почти 2 км.

Во время проведения ремонта скорость движения ограничат до 50 км/ч. Завершить работы планируется в августе 2018 года.