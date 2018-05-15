На двух переездах Транссиба появятся видеорегистраторы

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В границах станций Худоеланская Нижнеудинского района и Харик Куйтунского района железнодорожники в течение 2018 года установят видеорегистраторы для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

На этом участке Транссиба ежесуточно курсируют до 160 поездов, интенсивность автомобильного движения более 900 машин в сутки. Охраняемые переезды оборудованы световой и звуковой сигнализацией, а также устройствами заграждения проезжей части и шлагбаумами.

– Несмотря на все эти факторы, водители автотранспорта часто нарушают правила дорожного движения, пересекая переезды на запрещающий сигнал светофора. Напомним, на железнодорожных переездах в границах ВСЖД с начала 2018 года произошло пять дорожно-транспортных происшествий, – говорят на предприятии.

Виновниками во всех этих случаях стали водители автотранспортных средств, которые, как правило, неверно оценивают дорожную обстановку при приближении к переездам, проезжают на запрещающий сигнал светофора, невзирая на заградительные шлагбаумы, а порой и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд.