|Транспорт
|04.05.2018
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На федеральных трассах Иркутской области открыли сезон ремонта
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Иркутская область, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На федеральных автомобильных трассах Иркутской области дорожно-строительные организации приступили к ремонту. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».
На это время движение осуществляется согласно временным дорожным знакам с ограничением скоростного режима до 50 км/ч. При увеличении потока транспортных средств возможно затруднение движения, предупреждают дорожники.
Кстати, водители могут заблаговременно подготовиться к возможным трудностям по интерактивной карте всех участков ремонта на федеральных дорогах Иркутской области. Она размещена
Всего в 2018 году планируется отремонтировать 44 дорожных объекта в Иркутской области – это 308 км федеральных трасс и 408 пм искусственных сооружений.
Упрдор «Прибайкалье» просит водителей соблюдать скоростной режим и строго следовать дорожным знакам, установленным в местах проведения ремонтных работ.
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