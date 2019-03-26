На федеральной автодороге «Вилюй» в Нижнеилимском районе начали капиталить два участка трассы

Нижнеилимский район, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На федеральной автодороге А-331 «Вилюй» в Нижнеилимском районе дорожники приступили к капитальному ремонту на 10-километровом и 8-километровом участках.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», в настоящее время на отрезке с 447 по 457 км трассы разбирают существующие элементы обустройства и сооружения. Методом холодного ресайклинга с добавлением цемента усилят дорожное основание. Будет положено новое асфальтобетонное покрытие. Рабочие восстановят систему отвода и сброса воды с проезжей части, щебнем укрепят откосы, кюветы и обочины.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения предусмотрены работы по восстановлению металлического барьерного ограждения, дорожных знаков и сигнальных столбиков, дорожной разметки.

Тот же перечень работ проведут на участке с 401 по 409 км. Кроме того, здесь отремонтируют семь водопропускных труб. Сдать объекты планируется 31 октября 2019 года.

На период производства работ движение осуществляется согласно временным дорожным знакам с ограничением скоростного режима до 40 км/ч с организацией реверсивного движения.