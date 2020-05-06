На границе Бурятии и Приангарья организованы посты контроля по предупреждению распространения коронавируса

Иркутская область, Бурятия, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На федеральной трассе Р-258 «Байкал» на границе Иркутской области и Бурятии с 28 апреля 2020 года работают посты контроля по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на этих постах останавливаются транспортные средства для установления личностей водителя и пассажиров, опроса, заполнения анкет (место отправления/прибытия, дата рождения, номер телефона, цель передвижения), термометрии.

В случае установления повышенной температуры тела или признаков респираторной инфекции водитель и пассажиры будут госпитализированы в инфекционную больницу или помещены в обсерватор.

Жителей Иркутской области просят учитывать эту информацию при планировании автомобильных поездок в республику Бурятия.

Напомним, в настоящее время в Иркутской области зарегистрировано 255 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, включая шесть смертей и 75 выздоровлений. В Бурятии, по данным республиканского правительства, количество заболевших на 7 мая достигло 518 человек, из которых четыре умерли, 144 вылечились.