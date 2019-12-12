На ИАЗе собрали фюзеляж самолета МС-21, который пройдет испытания с российским двигателем

Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На полигоне Восточно-Сибирской железной дороги завершаются работы по строительству четырех пешеходных переходов на станциях Посольская, Черемхово и Гончарово, а также на участке Утулик – Байкальск (5346 км), они будут сданы до конца 2019 года.