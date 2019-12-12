|Транспорт
|13.12.2019
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На ИАЗе собрали фюзеляж самолета МС-21, который пройдет испытания с российским двигателем
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Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) – завершена сборка фюзеляжа самолета МС-21. Этот самолет пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.
Как сообщает пресс-служба корпорации «Иркут», стыковка полуфюзеляжей опытной машины была осуществлена на автоматизированной станции. В ближайшее время начнется монтаж систем, стыковка консолей крыла и хвостового оперения самолета МС-21.
Напомним, в конце ноября 2019 года на предприятии завершили диагностику систем четвертого опытного самолета МС-21-300.
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