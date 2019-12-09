На Иркутском авиазаводе рассказали об управлении МС-21

Иркутск, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация «Иркут» выпустила новый ролик о самолёте МС-21. В видео рассказывается об особенностях управления лайнером.

В частности, в машине впервые установили активные связанные боковые ручки, которые позволяют пилотам работать на других дисплеях в более комфортной позе для пилотирования. Ручка будет исполнять функцию стандартного штурвала.

Напомним, ранее на ютюб-канале корпорации «Иркут» появилось видео, в котором зрителям рассказывают о «стеклянной» кабине самолётов МС-21, которые собирают на Иркутском авиационном заводе. Кстати, в конце ноября 2019 года на предприятии завершили диагностику систем четвертого опытного самолета МС-21-300.

МС-21 – среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Первый полет провели 28 мая 2017 года. Сейчас машину испытывают, в 2020 году планируется сертификация в России, затем в Европе. Пакет твёрдых заказов на самолет МС-21 составляет 175 машин. Планируется, что заказчикам первые самолёты начнут поступать во второй половине 2021 года.