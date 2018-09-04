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05.09.2018

На иркутской детской железной дороге этим летом покатались больше 34 тысяч человек

Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на детской железной дороге (ДЖД) этим летом перевезли больше 34 тысяч пассажиров об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Этим летом профессии машинистов, дежурных по станции, диспетчеров, кассиров, осмотрщиков вагонов освоили почти тысяча юных железнодорожников. Из них 628 – это воспитанники детской железной дороги из Иркутска, 338 ребят приезжали на практику из школ-интернатов РЖД Иркутской области и Бурятия.

В 2018 году детская железная дорога выпустила 105 человек. Многие из них намерены продолжить обучение в заведениях железнодорожного профиля и связать в будущем свою судьбу со стальными магистралями, говорят в ВСЖД.

В октябре для воспитанников ДЖД начнется новый учебный год, в течение которого ребята будут получать теоретические знания и отрабатывать навыки практической работы на тренажерах. По его окончании, в мае 2019 года, они сдадут экзамен, а летом приступят к производственной практике.

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