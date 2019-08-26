На Иркутской таможне вдвое вырос ввоз авто из-за рубежа

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутской таможне за год вдвое увеличились показатели ввоза из-за границы транспортных средств физическими лицами. В этом году ведомство выдало 16 паспортов транспортных средств (ПТС). Об этом сообщает пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

Всего по СФО за 7 месяцев 2019 года таможенными органами было выдано 1 тысяча 244 ПТС на транспортные средства ввозимые физическими лицами, что в три раза больше, чем в январе-июле 2018 года.

Лидерами роста стали Новосибирская (613 паспортов при росте в 4,4 раза) и Алтайская (327 ПТС при росте в 4,3 раза) таможни. В 2,5 раза до 95 увеличилось количество документов, выданных физическим лицам Кемеровской таможней. Удвоился показатель также в Красноярской таможне (43 ПТС)

Основными странами, из которых были ввезены машины, являются страны Евразийского экономического союза: Киргизская республика, республика Казахстан, республика Армения, республика Беларусь.

– Одной из причин многократного увеличения случаев выдачи документов на автотранспорт, ввозимый с территории государств – членов ЕАЭС, стал ввоз на территорию Киргизской республики большого количества автомобилей по более низким ставкам таможенных платежей в сравнении с действующими ставками на территории Российской Федерации до ее вступления в ЕАЭС, – поясняют в Сибирском таможенном управлении.

Кроме того, на 69% увеличилось количество ПТС, выданных на транспортные средства, ввезенные юридическими лицами. С января по июль 2019 года таможенными органами Сибири было выдано 2 тысячи 727 ПТС на транспортные средства, ввозимые юридическими лицами против 1602 паспортов в аналогичном периоде 2018 года.

Наибольший рост количества выданных юридическим лицам ПТС отмечен в Новосибирской таможне (почти в 7 раз до 662). Значительно, в 2,7 раза, этот показатель вырос в Иркутской таможне (181 ). Снижение на 25% количества выданных юридическим лицам документов зафиксировано в Красноярской таможне (301 ПТС). Основную часть ввезенных юридическими лицами транспортных средств составили легковые автомобили, автобусы и мотоциклы из Китая.

Кроме того, за семь месяцев 2019 года таможенными органами СТУ было совершено 49 807 операций временного ввоза транспортных средств, что в целом соответствует уровню прошлого года. Наибольшее количество транспортных средств было временно ввезено через Бурятскую и Алтайскую таможни из Монголии.