|Транспорт
|28.03.2019
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На юге Приангарья 29 марта прогнозируют метели – водителей просят быть осторожнее
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Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 29 марта ожидаются сложные метеоусловия. Местами в южных и центральных районах – усиление северо-западного ветра до 11-16 м/с, поземки, мокрый снег и снег. На дорогах – гололедица и снежный накат.
Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на федеральных автомобильных трассах региона организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций. В дежурно-диспетчерской службе управления транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог отслеживается в режиме реального времени.
Водителям рекомендуется быть предельно внимательными.
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