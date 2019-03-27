На юге Приангарья 29 марта прогнозируют метели – водителей просят быть осторожнее

Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 29 марта ожидаются сложные метеоусловия. Местами в южных и центральных районах – усиление северо-западного ветра до 11-16 м/с, поземки, мокрый снег и снег. На дорогах – гололедица и снежный накат.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на федеральных автомобильных трассах региона организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций. В дежурно-диспетчерской службе управления транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог отслеживается в режиме реального времени.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными.

КООРДИНАТЫ:

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного Упрдор «Прибайкалье»: 8 (3952) 29-21-39, 8-914-899-35-35