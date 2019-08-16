На култукском «тёщином языке» предлагают создать тренировочную трассу

Шелеховский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Шелеховского района предлагает сделать из «тёщиного языка» на Култукском тракте трассу для тренировок горнолыжников, велосипедистов и других спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба районной мэрии.

Сейчас, по словам и.о. мэра Шелеховского района Сергея Краснова, ведутся переговоры о смене статуса дороги с федеральной на региональную. Кроме того, власти района ищут инвесторов, которых заинтересует подобная идея.

– Этот участок перспективный: находится за чертой города, но в то же время недалеко от него. Плюсом ко всему для жителей Подкаменского и Шаманского сельских поселений будут созданы дополнительные рабочие места, – рассказал Сергей Краснов.

Кроме того, в перспективе планируется строительство участка дороги с 26 по 47 км, который будет идти в обход Чистых Ключей.

Напомним, на Култукском тракте строится обход «тёщиного языка». Участок начали строить в феврале 2018 года, работы планируют закончить к сентябрю 2020 года. Чтобы срезать «тёщин язык», было сделано около 200 взрывов и разработано почти два млн кубометров земли. Участок сократится почти на три километра. Главная задача – снизить аварийность этого отрезка дороги.