На Култукском тракте из-за снегопада ограничили движение большегрузов

Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На дороге Р-258 Байкал из-за снегопада 18 марта ограничили движение большегрузным транспортным средствам. Об этом сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Ограничение ввели с 9.30 до улучшения погодных условий. Оно действует с 30 км а/д Р-258 Байкал до посёлка Култук Слюдянского района.

Как сообщают пользователи соцсетей, на дороге уже зафиксированы инциденты с фурами.

Напомним, в Иркутской области 18 марта резко ухудшилась погода. После двух тёплых дней температура в Иркутске понизилась до нуля градусов и пошёл сильный снег, которых, по прогнозам синоптиков закончится во второй половине дня.