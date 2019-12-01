На Култукском тракте ограничили движение большегрузов из-за снегопада

Шелеховский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе на федеральной трассе Р-258 «Байкал» 2 декабря временно ограничили проезд большегрузов из-за обильного снегопада.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, ограничение введено на отрезке с 30-го по 100-й км в сторону Култука. Это сделано для расчистки дороги от снега.

О снятии ограничения будет сообщено дополнительно. Также ограничено движение для большегрузов и в сторону Иркутска, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».