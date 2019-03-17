На Култукском тракте сняли ограничение движения для большегрузов

Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Движение Култукском тракте, который утром 18 марта перекрывали из-за снегопада, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Иркутской области.

Дорожные службы работают на чистке дорог, ситуация держится под контролем сотрудников Госавтоиспекции.

Напомним, движение ограничивали для большегрузов с 9.30 на участке от 30 км трассы до посёлка Култук Слюдянского района. В Иркутской области 18 марта резко ухудшилась погода. После двух тёплых дней температура в Иркутске понизилась до нуля градусов и пошёл сильный снег, который, по прогнозам синоптиков, закончится во второй половине дня.

По сообщению Дорожной службы Иркутской области, по области на расчистку трактов региона вышли 215 единиц специализированной техники и 174 человека. Силами организации выполняется очистка проезжей части, мостов и обочин от снега, обработка дорог противогололедными материалами. За сутки использовано 600 тонн инертных материалов.