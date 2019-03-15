На ледовой переправе в Жигаловском районе тоже снизили грузоподъемность

Жигаловский район, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Жигаловском районе решено понизить грузоподъемность ледовой переправы около села Тутура с 30 до 10 тонн, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На контроле Госинспекции по маломерным судам остается работа 51 официальной ледовой переправы в Иркутской области.

Напомним, после проверки 13 марта комиссия приняла решение о понижении грузоподъемности четырех зимников в Киренском районе и еще одного в Нижнеудинском. Кроме того, в связи с активным потеплением спасатели не рекомендуют проводить на льду водных объектов Иркутской области, включая озеро Байкал, массовые мероприятия во избежание несчастных случаев.