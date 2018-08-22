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23.08.2018

На Малом море за сутки оштрафовали трех водителей незарегистрированных гидроциклов

Ольхонский район, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ольхонском районе на Малом море озера Байкал за сутки 22 августа патрули ГИМС оштрафовали трех водителей гидроциклов без документов на транспортные средства и прав управления ими.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, всего за сутки было зафиксировано восемь нарушений – остальные пять касались отсутствия спасжилетов на судоводителях и пассажиров, а также подмены технических характеристик мотора, чтобы не регистрировать судно в ГИМС.

– Большинство судоводителей – рыбаки и просто отдыхающие на воде, приезжие из других районов Иркутской области и регионов. Нарушители неохотно идут на контакт с госинспекторами, лишь под угрозой постановки судна на штрафстоянку находят документы на судно. Водители гидроциклов, видя приближение инспекторского катера, пытаются скрыться. Местное же население с большей ответственностью относится к безопасности при использовании маломерных судов, комментирует старший госинспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка ГИМС по региону Михаил Грудинин.

СПРАВКА:

  • Согласно правилам пользования маломерными судами, судоводители обязаны предъявить для проверки государственному инспектору удостоверение на право управления маломерным судном, судовой билет маломерного судна или его копию, заверенную в установленном порядке, а также документ на право пользования судном (при отсутствии на борту собственника судна или судовладельца).

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