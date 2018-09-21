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21.09.2018

На Маратовской развязке в Иркутске снова меняют схему движения

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на Маратовской развязке с 29 сентября частично изменят приоритетность дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На выезде с примыкания развязки к улице Рабочего Штаба в сторону улицы Ангарской знак «Уступите дорогу» будет заменен на знак «Главная дорога». Соответственно изменятся дорожные знаки по улице Рабочего Штаба.

Кроме того, главной будет дорога для двигающихся с улицы Сурнова в сторону улицы Рабочей, а на выезде с поворотных полос в сторону центра поставят знак «Уступите дорогу».

Решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителями ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

Напомним, схема движения на Маратовской развязке в этом году меняется во второй раз. Первое решение было связано с тем, что этот участок реконструировали, открыв движение по двум новым полосам.

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