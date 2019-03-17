На очистку дорог Иркутска выпустили более 120 единиц техники

Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 120 единиц снегоуборочной техники вышло на уборку дорог Иркутска 18 марта. Начиная с 4.00 утра, 45 пескоразбрасывателей посыпали основные магистрали города, чтобы предотвратить образование наледи на проезжей части, сообщает пресс-служба мэрии.

– Особое внимание уделяется участкам со сложным рельефом. На Кайской горе и по улице Маяковского подсыпка проезжей части проводится каждый час, – отметил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. – По прогнозам синоптиков сильный снегопад будет продолжаться до полудня, полное прекращение осадков ожидается только к вечеру. До этого времени по всем улицам пройдут грейдеры и пескоразбрасыватели для обеспечения безопасного проезда иркутян.

После утреннего часа-пик для расчистки улиц от снега вышли две колонны «Камазов» с грейдерными ковшами и 13 комбинированных машин с щетками. Кроме того, тротуароуборочная техника и более двухсот дворников МУП «Иркутскавтодор» задействованы на очистке тротуаров и остановочных пунктов. Уборкой внутриквартальных территорий занимаются сотрудники управляющих компаний, говорят в администрации Иркутска.

Напомним, утром 18 марта из-за снегопада в Иркутске образовались девятибалльные пробки. По данным «Яндекс.Пробок», движение было затруднено по всех районах города. По сообщению пользователей соцсетей, автомобилисты испытывали трудности в местностях, где есть подъёмы и спуски.

Как сообщили у УГИБДД по Иркутской области, сотрудники дорожной полиции в Иркутске перешли на усиленный вариант службы, чтобы помочь жителям областного центра справиться с последствиями непогоды. Количество экипажей дорожно-патрульной службы, несущих службу на улицах города, увеличено вдвое. На дорогах дежурят 23 наряда ГИБДД. Сотрудники полиции помогают пострадавшим в ДТП, оформляют последствия автомобильных аварий, регулируют дорожное движение.

На Култукском тракте утром 18 марта ограничивали движение для большегрузов. По сообщению Дорожной службы Иркутской области, по области на расчистку трактов региона вышли 215 единиц специализированной техники и 174 человека. Силами организации выполняется очистка проезжей части, мостов и обочин от снега, обработка дорог противогололедными материалами. За сутки использовано 600 тонн инертных материалов.

В Иркутской области 18 марта резко ухудшилась погода. После двух тёплых дней температура в Иркутске понизилась до нуля градусов и пошёл сильный снег, который, по прогнозам синоптиков, закончится во второй половине дня.