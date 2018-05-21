На оценку состояния автомобильных мостов в Приангарье потратят 4,9 миллиона рублей

Иркутская область, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области" проводит открытый конкурс для выполнения работ по обследованию и оценке состояния мостов на областных автодорогах общего пользования.

Общая сумма закупки составляет 4 998 816 рублей. Источник финансирования - средства регионального бюджета.



На указанную сумму планируется провести обследование технического состояния 23 мостов в семи районах Иркутской области в срок до 15 октября 2018 года.



В настоящее время заявки на участие в торгах не принимаются, идет работа комиссии. Результаты конкурса станут известны 6 июня.