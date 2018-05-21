|Транспорт
|22.05.2018
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На оценку состояния автомобильных мостов в Приангарье потратят 4,9 миллиона рублей
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Иркутская область, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области" проводит открытый конкурс для выполнения работ по обследованию и оценке состояния мостов на областных автодорогах общего пользования.
Общая сумма закупки составляет 4 998 816 рублей. Источник финансирования - средства регионального бюджета.
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