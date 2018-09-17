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Транспорт
17.09.2018

На переездах в Черемхово из-за ремонта могут ограничить движение авто

Черемхово, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Жаргон и западном переезде Черемхово в течение суток 18 и 21 сентября возможно временное ограничение движения автомобилей в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Объезд автотранспорта может быть осуществлен вдоль железнодорожного пути до улицы Волочаевской, далее по автомобильному мосту в районе площади имени Ленина.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

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