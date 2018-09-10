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11.09.2018

На поезда из Иркутска до Улан-Батора запустили продажу электронных билетов

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Продажа электронных билетов на поезд Иркутск-Улан-Батор стартовала на сайте РЖД. Приобрести  их могут пассажиры поезда с датой отправления после 1 октября 2018 года, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Оформление проездных документов доступно как на сайте ОАО «РЖД» (в сообщении Россия – Монголия), так и на портале АО «УБЖД» (в сообщении Монголия – Россия). Онлайн-продажа на российском электронном ресурсе закрывается за 1 час до отправления поезда с начальной станции, на монгольском – за 24 часа.

Оформление проездных документов для бесплатного проезда детей в возрасте до 4 лет без занятия отдельного места производится только на сайте ОАО «РЖД». Более подробную информацию пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам»  – «Международное сообщение».

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