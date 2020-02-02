На путепровод на улице Джамбула в Иркутска выделили плюсом 450 миллионов рублей

Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На реконструкцию путепровода по улице Джамбула в Иркутске дополнительно направлено 450 млн рублей по национальному проекту Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Напомним, ранее сообщалось, что путепровод на улице Джамбула, который был построен ещё в середине прошлого века, уже длительное время находится в предаварийном состоянии и имеет ограничения по нагрузкам, при этом ежедневно по нему проезжают десятки тысяч автомобилей.

Также принято решение, что по 120 млн рублей ежегодно в период с 2020 по 2022 годы будет поступать на внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Иркутской агломерации.

Всего в 2020 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» предусмотрено 8,1 млрд рублей, из них 1,9 млрд рублей из федерального бюджета, 5,5 млрд рублей – из областного, 628,9 млн рублей из местных бюджетов. На эти средства планируется привести в нормативное состояние 264,8 км дорог, 197,5 км из них – регионального значения, 67,3 км местного значения. В Иркутске отремонтируют 26,3 км, в Ангарске – 20,8 км, в Шелехове 3,8 км, в Усолье-Сибирском 10,6 км, в Братске 5,8 км.

На реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» предусмотрено 245 млн рублей, 120 млн рублей из них из федерального бюджета, 125 млн рублей – из областного. За счёт средств областного бюджета будут построены три автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения. Они будут расположены на трассах «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово», «Иркутск – Оса – Усть-Уда» и «Иркутск – Большое Голоустное».