На реках Иркутской области 1 мая началась навигация

Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 мая началась навигация на реках, с 15 мая она будет открыта на Иркутском, Братском, Усть-Илимском водохранилищах и озере Байкал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, для обеспечения безопасности в навигационный период 2020 года будет привлечено более 100 государственных инспекторов по маломерным судам, 41 патрульное судно.

– Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах определяют не только сроки навигации, но и требования, предъявляемые к судоводителям, – отмечают в ведомстве. – При проведении патрулирования сотрудники ГИМС проверяют наличие удостоверения на право управления маломерным судном, судовой билет, соответствие идентификационных номеров, правильное нанесение их на борту судна.

Отмечается, что для всех типов маломерного судна установлены свои требования к оснащению, но в целом они идентичны и направлены на обеспечение безопасности судоводителя и пассажиров. На каждом маломерном судне должны быть индивидуальные средства безопасности – спасательные жилеты. Их количество должно соответствовать числу находящихся на борту людей, они должны быть на пассажирах в застегнутом виде. На маломерном моторном судне длиной до 6 метров должен быть спасательный линь, так называемый конец Александрова, длиной не менее 15 метров. На судне длиной более 12 метров должно быть уже два спасательных круга, огнетушитель и оборудование для откачки воды из трюма.

Обязательно должны соблюдаться требования по оборудованию звукосигнальными устройствами, сигнальными огнями и навигационному оборудованию. Чем должно быть оснащено маломерное моторное судно, указано в судовом билете. Это своеобразная памятка, благодаря которой судоводитель укомплектовывает маломерное судно.

Рекомендуемое дополнительное оборудование – аптечка для оказания первой медицинской помощи, ремонтный комплект, система связи.