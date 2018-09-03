На севере Иркутской области до конца сентября меняется расписание нескольких электричек

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 5 по 30 сентября на Восточно-Сибирской железной дороге по технической необходимости временно изменится расписание пригородных поездов, курсирующих на севере Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Пригородный поезд №6068 сообщением Семигорск – Лена-Восточная будет прибывать на станцию Лена-Восточная в 08.08 (вместо 08.05).

Пригородный поезд №6047 сообщением Лена-Восточная – Коршуниха будет отправляться со станции Лена-Восточная в 08.27 (вместо 08.24) и прибывать на станцию Коршуниха в 12.26 (вместо 12.19).

Пригородный поезд №6064 сообщением Коршуниха – Лена-Восточная будет прибывать на станцию Лена-Восточная в 18.57 (вместо 18.54).

Пригородный поезд №6063 сообщением Лена-Восточная – Коршуниха будет отправляться со станции Лена-Восточная в 19.17 (вместо 19.14) и прибывать на станцию Коршуниха в 23.06 (вместо 22.59)

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» .