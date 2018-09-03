|Транспорт
|04.09.2018
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На севере Иркутской области до конца сентября меняется расписание нескольких электричек
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Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 5 по 30 сентября на Восточно-Сибирской железной дороге по технической необходимости временно изменится расписание пригородных поездов, курсирующих на севере Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить
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