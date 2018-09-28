На севере Иркутской области с 1 октября изменят расписание четыре электрички

Иркутская область, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 октября 2018 года на ВСЖД в соответствии с заявкой министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области вносятся изменения в расписание движения четырех пригородных поездов.

Как сообщает пресс-служба компании, по другому расписанию будут курсировать электрички №6063 сообщением Лена-Восточная – Коршуниха-Ангарская, №6068 Семигорск – Лена-Восточная, №6047 Лена-Восточная – Коршуниха-Ангарская и №6064 Коршуниха-Ангарская – Лена-Восточная.

Поезд №6063 будет отправляться ежедневно со станции Лена в 18.19 (ранее со станции Лена-Восточная) и прибывать на станцию Коршуниха-Ангарская в 21.38.

Поезд №6068 назначается ежедневно сообщением Семигорск – Лена: с отправлением из Семигорска в 5.31, прибытием на станцию Лена в 7.40.

Поезд №6047 назначается ежедневно сообщением Лена – Коршуниха-Ангарская: с отправлением со станции Лена в 8.50, прибытием на станцию Коршуниха-Ангарская в 12.19.

Поезд №6064 назначается ежедневно сообщением Коршуниха-Ангарская – Лена с отправлением со станции Коршуниха-Ангарская в 13.56, прибытием на станцию Лена в 17.10.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».