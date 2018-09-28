|Транспорт
|29.09.2018
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На севере Иркутской области с 1 октября изменят расписание четыре электрички
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Иркутская область, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 октября 2018 года на ВСЖД в соответствии с заявкой министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области вносятся изменения в расписание движения четырех пригородных поездов.
Как сообщает пресс-служба компании, по другому расписанию будут курсировать электрички №6063 сообщением Лена-Восточная – Коршуниха-Ангарская, №6068 Семигорск – Лена-Восточная, №6047 Лена-Восточная – Коршуниха-Ангарская и №6064 Коршуниха-Ангарская – Лена-Восточная.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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