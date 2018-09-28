ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Транспорт
29.09.2018

На севере Иркутской области с 1 октября изменят расписание четыре электрички

Иркутская область, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 октября 2018 года на ВСЖД в соответствии с заявкой министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области вносятся изменения в расписание движения четырех пригородных поездов.

Как сообщает пресс-служба компании, по другому расписанию будут курсировать электрички №6063 сообщением Лена-Восточная – Коршуниха-Ангарская, №6068 Семигорск – Лена-Восточная, №6047 Лена-Восточная – Коршуниха-Ангарская и №6064 Коршуниха-Ангарская – Лена-Восточная.

  • Поезд №6063 будет отправляться ежедневно со станции Лена в 18.19 (ранее со станции Лена-Восточная) и прибывать на станцию Коршуниха-Ангарская в 21.38.
  • Поезд №6068 назначается ежедневно сообщением Семигорск – Лена: с отправлением из Семигорска в 5.31, прибытием на станцию Лена в 7.40.
  • Поезд №6047 назначается ежедневно сообщением Лена – Коршуниха-Ангарская: с отправлением со станции Лена в 8.50, прибытием на станцию Коршуниха-Ангарская в 12.19.
  • Поезд №6064 назначается ежедневно сообщением Коршуниха-Ангарская – Лена с отправлением со станции Коршуниха-Ангарская в 13.56, прибытием на станцию Лена в 17.10.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске