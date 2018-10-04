На севере Приангарья после реконструкции сдан участок автодороги Бодайбо – Таксимо

Бодайбинский район, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На три дня раньше срока закончена реконструкция автомобильной дороги Таксимо – Бодайбо на участке 175-190 километр в Бодайбинском районе.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

– Завершение проекта будет способствовать масштабному освоению золоторудных месторождений Бодайбинского района Иркутской области, обеспечит северный завоз – доставку продуктов, топливно-энергетических ресурсов в отдаленные и труднодоступные поселки региона, – сказал Евгений Липатов.

Реконструкция этой автомобильной дороги началась в 2016 году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы. В рамках выполнения контракта отремонтирован мост через реку Тельмама протяженностью 147 метров, установлено 40 водопропускных труб. Покрытие переходного типа выполнено из щебеночно-песчаной смеси.

Автодорога четвертой технической категории обеспечивает связь Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов с Байкало-Амурской железнодорожной магистралью в районе станции Таксимо (Бурятия).