На станции Новый Уоян ВСЖД в Бурятии реконструируют перрон

Бурятия, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году на на железнодорожной станции Новый Уоян в Северо-Байкальском районе Бурятии начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции береговой посадочной платформы. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Строителям предстоит полностью демонтировать старый перрон, отсыпать новое основание и забетонировать площадку. Новый перрон будет оборудован тактильными наземными указателями и пандусами для маломобильных пассажиров, навесами, светодиодным освещением и навигацией. Завершить работы планируется до конца 2020 года.

Также будет реконструирована система освещения, сети связи, дождевая и ливневая канализация. Покрытие будет выполнено из бетонной тротуарной плитки.

Новый перрон длиной 468 метров позволит принимать пассажирские поезда составностью до 21 вагона (длина существующего перрона 438 метров).

В этом году планируется выполнить капитальный ремонт платформ на станциях Кичера, Ангоя и Киренга.