|Транспорт
|13.09.2018
|
|
На трассах Иркутской области ввели режим повышенной готовности
|
Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за ухудшения погоды на дорогах, которые обслуживает Упрдор «Прибайкалье», ввели режим повышенной готовности. На трассах организовали круглосуточное дежурство подрядных организаций, сообщает пресс-служба организации.
На самых проблемных участках дорог проведены мероприятия по обеспечению свободного проезда по ним при ухудшении дорожной обстановки. При возникновении ЧС и в период действия опасных метеорологический явлений в ФКУ Упрдор «Прибайкалье» разработаны схемы объездных маршрутов и определены площадки (участков дорог) для временных стоянок автотранспорта.
Для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на федеральных трассах Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» будет задействовано более 50 единиц техники. Для обработки дороги, подрядными организациями произведена заготовка песко-соляной смеси.
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» рекомендует водителям быть предельно внимательными на федеральных дорогах Иркутской области.
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram
Тэги: