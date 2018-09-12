На трассах Иркутской области ввели режим повышенной готовности

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за ухудшения погоды на дорогах, которые обслуживает Упрдор «Прибайкалье», ввели режим повышенной готовности. На трассах организовали круглосуточное дежурство подрядных организаций, сообщает пресс-служба организации.

На самых проблемных участках дорог проведены мероприятия по обеспечению свободного проезда по ним при ухудшении дорожной обстановки. При возникновении ЧС и в период действия опасных метеорологический явлений в ФКУ Упрдор «Прибайкалье» разработаны схемы объездных маршрутов и определены площадки (участков дорог) для временных стоянок автотранспорта.

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного движения на федеральных трассах Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» будет задействовано более 50 единиц техники. Для обработки дороги, подрядными организациями произведена заготовка песко-соляной смеси.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» рекомендует водителям быть предельно внимательными на федеральных дорогах Иркутской области.

КООРДИНАТЫ:

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Прибайкалье»– +7(3952) 29-21-39; 8-914-899-35-35.