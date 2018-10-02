На трассе А-331 «Вилюй» в Иркутской области построено восемь километров линий электроосвещения

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - ФКУ Упрдор «Прибайкалье» ввело в эксплуатацию новые линии искусственного освещения на федеральной трассе А-331 «Вилюй» в Братском районе.

В ведомстве уточняют, что освещенным стал восьмикилометровый участок трассы в черте Братска (232 – 240 км). Всего специалисты установили 350 металлических опор освещения, защищённых от агрессивного воздействия окружающей среды антикоррозийным покрытием, и 578 светодиодных светильников.

Кроме того, на объекте установлена энергосберегающая автоматическая система управления, которая позволяет в автоматическом режиме регулировать освещенность дороги в зависимости от времени суток.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения нанесена разметка, установлены новые дорожные знаки и 17 км барьерного ограждения.

– ФКУ Упрдор «Прибайкалье» проводит комплексные мероприятия по обеспечению безопасного и бесперебойного движения на подведомственных автомобильных дорогах. Искусственное освещение в черте населенных пунктов – в числе мер этой системной работы. К концу года общая протяженность освещенных участков федеральных трасс в Иркутской области увеличится на 37 километров, – отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Борис Абрамчик.

До конца 2018 года в Иркутской области в целях повышения уровня безопасности движения федеральные дорожники установят порядка 100 км металлического барьерного ограждения, а также новые дорожные знаки, светофорные объекты и направляющие устройства.

СПРАВКА:

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» находятся три федеральные дороги, проходящие по территории Иркутской области, общей протяженностью 1567 километров. Это участки трасс Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй». Общая протяженность линий электроосвещения на федеральных трассах в Иркутской области составляет 138 км, в том числе 37,5 км приходится на автодорогу А-331 «Вилюй».