На трассе из Иркутска в Жигалово готовятся уложить новый асфальт

Баяндаевский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Дорожники Усть-Ордынского филиала «ДСИО» продолжают текущий ремонт автомобильной дороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Реконструкция производится на участке протяжённостью 10 километров – от 132 км до 162 км. Старый асфальт с части дороги уже сфрезерован: всего было снято около 50 тысяч квадратных метров. Сейчас идёт процесс подготовки к устройству нового покрытия. – По существующему проекту мы должны провести холодное фрезерование старого изношенного основания, довести дорогу до нормативных отметок, уложить два слоя асфальтобетона (выравнивающий слой и покрытие), провести обустройство на всем протяжении ремонтируемого участка. Пока уложили 5,5 километров выравнивающего слоя асфальта и более трех километров покрытия. Для усиления конструкции дорожной одежды на всю ширину проезжей части между слоями покрытия уложили армирующую геосетку, чтобы продлить жизнь дороге и в будущем избежать колейности. В первую очередь работаем с асфальтом по основной трассе, к примыканиям приступим на завершающем этапе работ с асфальтобетоном. Надеюсь, что в сентябре основную работу мы закончим и приступим к ремонту труб, устройству обочин и откосов, обстановке. Главное, чтоб погода нас не подвела. Обновленный участок будет сдан приемочной комиссии не позднее 1 ноября, – отметил замдиректора по производству Усть-Ордынского филиала Алексей Савин. Дорожные работы начинаются практически сразу за селом Баяндай и непосредственно затрагивают села Хогот и Половинка. Все работы дорожники выполняют в сложных условиях – под открытым движением, а оно здесь всегда очень интенсивное: лесовозы, бензовозы, личный транспорт. Дорога «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» имеет большое значение как для развития туризма в Приангарье, так и для улучшения транспортной доступности населенных пунктов в Баяндаевском районе области и их связи с областным центром. Конструкция дорожной одежды выполняется, исходя из транспортно-эксплуатационных требований, категории дороги, с учетом конструкции и состояния существующей дорожной одежды, интенсивности движения и состава транспортных средств и требований, предъявляемых к одежде в отношении прочности, долговечности. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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