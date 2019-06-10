На трех улицах Иркутска с 13 по 15 июня ограничат движение транспорта

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 13 по 15 июня в связи с проведением аварийных ремонтных работ на сетях водопровода будет ограничено движение транспорта на улицах Байкальская, Ширямова и Кирзаводская.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, частично перекроют проезд по улице Кирзаводская в районе пересечения с улицей 30-й Дивизии. По улице Байкальская будет частично ограничено движение транспорта по дворовому проезду возле дома №241Б и в районе выезда с АЗС на противоположной стороне дороги. Улицу Ширямова перекроют в районе дома №6А.