На уборку дорог в Приангарье 25-26 марта вышли 267 единиц техники АО «Дорожная служба»

Иркутская область, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На дороги Иркутской области для уборки снега за последние сутки вышло 267 единиц специализированной техники, в том числе 48 комбинированных дорожных машин, сообщает пресс-служба губернатора.

По информации АО «Дорожная служба Иркутской области», на очистке проезжей части и обочин, противогололедной обработке трудятся 160 человек дорожных рабочих. За сутки использовано 1100 тонн инертных материалов.

Работы проводятся на 123 автодорогах в Тайшетском, Балаганском, Иркутском, Братском, Зиминском, Тулунском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Качугском, Бодайбинском, Заларинском, Казачинско-Ленском районах, УОБО. Особое внимание уделено направлениям Иркутск-Листвянка, Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово, Александровский тракт.