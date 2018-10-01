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01.10.2018

На участке Иркутск-Сортировочный – Выдрино со 2 октября изменится расписание электричек

Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Со 2 октября по 16 ноября на Восточно-Сибирской железной дороге по причине комплексной модернизации пути временно изменится маршрут некоторых пригородных поездов на участках: Иркутск-Сортировочный – Глубокая, Иркутск-Сортировочный – Байкальск и Байкальск – Выдрино.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, по вторникам, средам и пятницам маршрут следования пригородного поезда №6320 назначается сообщением Иркутск-Сортировочный – Большой Луг. Отправление со станции Иркутск-Сортировочный в 13.06 прибытие на станцию Большой Луг в 14.26. В остальные дни недели поезд №6320 следует до станции Глубокая по действующему расписанию.

По вторникам, средам и пятницам пригородный поезд №6323 сообщением Большой Луг – Иркутск-Сортировочный будет следовать без изменения действующего расписания. Отправление со станции Большой Луг в 18.44, прибытие на станцию Иркутск-Сортировочный в 20.25. В остальные дни недели поезд №6323 следует со станции Глубокая по расписанию.

По вторникам, средам и пятницам пригородный поезд №6334 Иркутск-Сортировочный - Байкальск будет отправляться со станции Иркутск-Сортировочный в 17.40 (вместо 17.23) и прибывать на станцию Байкальск в 21.55 (вместо 21.38). В остальные дни недели поезд №6334 следует по действующему расписанию.

По пятницам пригородный поезд №6336 Байкальск – Выдрино будет отправляться со станции Байкальск в 21.59 (вместо 21.43) и прибывать на станцию Выдрино в 22.28 (вместо 22.12)

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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