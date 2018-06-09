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10.06.2018

На Верхней Набережной и улице Карла Либкнехта в Иркутске частично закроют проезд

Иркутск, 10.06.18 (ИА "Телеинформ"), - С 14:00 15 июня до 20:00 17 июня будет закрыт участок улицы Верхняя Набережная в районе дома №107. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях водопровода, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Также будет закрыт на два дня проезд на участке улицы Карла Либкнехта. 11 и 12 июня проезд по улице Карла Либкнехта на участке от ул. Лыткина до ул. Пискунова будет закрыт. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях водопровода. Объезд будет осуществляться по параллельным улицам.

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