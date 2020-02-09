На время чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске у бенди-центра устроят парковку на 1150 мест

Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Рядом с бенди-центром в Иркутске на время чемпионата мира по хоккею с мячом организуют 1150 парковочных мест. Об этом 10 февраля на рабочем совещании с участием полпреда президента в СФО Сергеем Меняйло сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Он отметил, что дополнительные две большие парковки были определены в последний момент, их по временной схеме обеспечат и освещением, и системой видеонаблюдения. Также организованы три перехватывающие парковки в разных районах.

Как рассказал и.о. министра спорта Иркутской области Илья Резник, в Иркутске определены пять точек, откуда на матчи будут доставлять болельщиков.

Кстати, по словам и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, рядом со стадионами, где будут проходить матчи, – а это «Труд», «Зенит», «Рекорд» и «Строитель» в Шелехове, – будут дежурить по две бригады скорой помощи. Еще по одной карете «скорой» вместе с машиной реанимации будет находиться непосредственно на стадионах.

Также создан резерв коек для участников и болельщиков на случай необходимости. Всего предусмотрено 150 мест в областной клинической больнице как основной площадке предоставления медпомощи.

Напомним, матчи группы В будут проходить с 1 по 6 марта 2020 года на стадионах «Рекорд», «Труд», «Зенит» в Иркутске и «Строитель» в Шелехове. В них сыграют команды из Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, Великобритании, Японии, Латвии, Словакии, Сомали, Монголии. Матчи группы А будут проходить с 29 марта по 5 апреля в Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». Сборные восьми стран сыграют 22 матча. Церемония открытия чемпионата мира состоится в 19:00 29 марта.