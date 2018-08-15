На ВСЖД до 1 сентября изменится расписание электричек и поездов дальнего следования

Иркутская область, СФО, 16.08.18 ИА «Телеинформ», – На Восточно-Сибирской железной дороге с 16 августа по 1 сентября 2018 года изменяется расписание движения электричек и пассажирских поездов дальнего следования. По измененному расписанию будут ездить четыре пригородных поезда: №6051 сообщением Коршуниха-Ангарская – Кежемская будет отправляться со станции Коршуниха-Ангарская в 7.28 и прибывать на станцию Кежемская в 10.26 вместо 10.23;

№6049 сообщением Коршуниха-Ангарская – Кежемская будет отправляться со станции Коршуниха-Ангарская в 13.35 вместо 13.30 и прибывать на станцию Кежемская в 16.14 вместо 16.06;

№6053 сообщением Коршуниха-Ангарская – Кежемская будет отправляться со станции Кошуниха-Ангарская в 21.30 вместо 20.41 и прибывать на станцию Кежемская в 00.10 вместо 23.18;

№6150 сообщением Кежемская – Коршуниха-Ангарская будет отправляться со станции Кежемская в 11.42 вместо 10.46 и прибывать на станцию Коршуниха-Ангарская в 14.15 вместо 13.19. Кроме того, меняется расписание семи пассажирских поездов: №97 Тында – Кисловодск отправлением из Тынды 16, 19, 23, 26 и 30 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Коршуниха-Ангарская до станции Юрты. Отправление со станции Коршуниха-Ангарская в 18.43 вместо 18.20, прибытие на станцию Вихоревка в 23.31 вместо 23.15, на станцию Тайшет – в 3.49 вместо 3.39. На Красноярской железной дороге поезд будет введен в действующий график;

№347 Северобайкальск – Красноярск отправлением из Северобайкальска 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Черная до станции Вихоревка. Станцию Черная поезд проследует в 10.25 вместо 10.22, прибытие на станцию Вихоревка – в 15.59 вместо 15.58. Далее движение по действующему расписанию;

№87 Усть-Илимск – Иркутск отправлением из Усть-Илимска 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа и 1 сентября 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Черная до станции Падунские Пороги. Станцию Черная поезд проследует 13.12 вместо 13.09, прибытие на станцию Гидростроитель в 15.58 вместо 15.57. Далее движение по действующему расписанию;

№273 Северобайкальск – Адлер отправлением из Северобайкальска 21 и 28 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Черная до станции Падунские Пороги. Станцию Черная поезд проследует в 14.51 вместо 14.45, прибытие на станцию Гидростроитель в 17.27 вместо 17.26, отправление – в 17.30 вместо 17.29. Далее движение по действующему расписанию;

№75 Нерюнгри – Москва отправлением из Нерюнгри 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Черная до станции Новочунка. Станцию Черная поезд проследует в 2.48 вместо 2.45, прибытие на станцию Вихоревка в 6.42 вместо 6.39, отправление – в 7.07 вместо 7.04. После станции Новочунка – движение по действующему расписанию;

№91 Северобайкальск – Москва отправлением из Северобайкальска 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Черная до станции Кежемская. Станцию Черная поезд проследует в 4.12 вместо 4.09. После станции Кежемская движение по действующему расписанию;

поезд №76 Москва – Нерюнгри отправлением из Москвы 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Черная до станции Марикта. Прибытие на станцию Черная в 0.32 вместо 0.30, на станцию Коршуниха-Ангарская – в 1.34 вместо 1.21, на станцию Лена – в 4.30 вместо 4.19. После станции Марикта – движение по действующему расписанию. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске ангарск

бурятия

вихоревка

всжд

иркутск

иркутская область

сфо

усть илимск Тэги: View the discussion thread.