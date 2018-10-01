На ВСЖД из-за ремонта путей со 2 по 12 октября будут задерживаться поезда

Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Со 2 по 12 октября на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание движения нескольких пассажирских поездов дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Изменится расписание поездов:

№58 Кисловодск – Иркутск,

№70 Москва – Чита,

№78 Новосибирск – Нерюнгри,

№88 Усть-Илимск – Иркутск,

№82 Москва-Улан-Удэ,

№100 Москва – Владивосток,

№99 Владивосток – Москва,

№57 Иркутск – Кисловодск,

№1 Владивосток – Москва,

№19 Пекин – Москва,

№205 Иркутск – Анапа,

№7 Владивосток – Новосибирск,

№207 Владивосток – Новокузнецк,

№81 Улан-Удэ – Москва,

№87 Иркутск – Усть-Илимск.

Разница с действующим расписанием составит от 1 минуты до получаса.

Изменения в расписании вызваны проведением работ по модернизации участка Забитуй – Черемхово, которые проводятся в рамках летней путевой компании. Также на этом участке возможно ограничение движения автотранспортных средств через железнодорожные переезды.

Восточно-Сибирская железная дорога просит пассажиров и автомобилистов с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».