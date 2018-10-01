|Транспорт
|01.10.2018
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На ВСЖД из-за ремонта путей со 2 по 12 октября будут задерживаться поезда
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Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Со 2 по 12 октября на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание движения нескольких пассажирских поездов дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Изменится расписание поездов:
Разница с действующим расписанием составит от 1 минуты до получаса.
Изменения в расписании вызваны проведением работ по модернизации участка Забитуй – Черемхово, которые проводятся в рамках летней путевой компании. Также на этом участке возможно ограничение движения автотранспортных средств через железнодорожные переезды.
Восточно-Сибирская железная дорога просит пассажиров и автомобилистов с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах,
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