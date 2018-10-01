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01.10.2018

На ВСЖД из-за ремонта путей со 2 по 12 октября будут задерживаться поезда

Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Со 2 по 12 октября на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание движения нескольких пассажирских поездов дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Изменится расписание поездов:

  • №58 Кисловодск – Иркутск,
  • №70 Москва – Чита,
  • №78 Новосибирск – Нерюнгри,
  • №88 Усть-Илимск – Иркутск,
  • №82 Москва-Улан-Удэ,
  • №100 Москва – Владивосток,
  • №99 Владивосток – Москва,
  • №57 Иркутск – Кисловодск,
  • №1 Владивосток – Москва,
  • №19 Пекин – Москва,
  • №205 Иркутск – Анапа,
  • №7 Владивосток – Новосибирск,
  • №207 Владивосток – Новокузнецк,
  • №81 Улан-Удэ – Москва,
  • №87 Иркутск – Усть-Илимск.

Разница с действующим расписанием составит от 1 минуты до получаса.

Изменения в расписании вызваны проведением работ по модернизации участка Забитуй – Черемхово, которые проводятся в рамках летней путевой компании. Также на этом участке возможно ограничение движения автотранспортных средств через железнодорожные переезды.

Восточно-Сибирская железная дорога просит пассажиров и автомобилистов с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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