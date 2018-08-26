На ВСЖД на несколько дней изменится расписание пассажирских поездов

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На Восточно-Сибирской железной дороге временно, с 27 августа по 1 сентября 2018 года, изменяется расписание движения пассажирских поездов.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в частности:

- поезд №76 Москва – Нерюнгри отправлением из Москвы 25, 27 и 29 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Юрты до станции Тайшет: поезд будет прибывать на станцию Тайшет в 15.25 (вместо 15.24). Далее движение по действующему расписанию;

- поезд №82 Москва – Улан-Удэ отправлением из Москвы 24, 26 и 28 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Юрты до станции Тайшет: поезд будет прибывать на станцию Тайшет в 15.25 (вместо 15.24). Далее движение по действующему расписанию;

- поезд №92 Москва – Северобайкальск отправлением из Москвы 24, 26 и 28 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Юрты до станции Тайшет: поезд будет прибывать на станцию Тайшет в 17.26 (вместо 17.25). Далее движение по действующему расписанию;

- поезд №91 Северобайкальск – Москва отправлением из Северобайкальска 26, 28 и 30 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Тайшет до станции Уяр: поезд будет отправляться со станции Тайшет в 14.04 (вместо 13.54). После станции Уяр – движение по действующему расписанию;

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».