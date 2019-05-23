|Транспорт
|24.05.2019
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На ВСЖД несколько поездов с 25 по 28 мая будут курсировать с задержкой до 11 минут
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Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 25 по 28 мая Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание движения нескольких пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Меняется расписание поездов № 229 Северобайкальск – Анапа, № 241 Иркутск – Адлер, № 269 Чита – Адлер, № 75 Нерюнгри – Москва, № 91 Северобайкальск – Москва, № 111 Северобайкальск – Красноярск, № 71 Северобайкальск – Улан-Удэ, № 87 Усть-Илимск – Иркутск, № 97 Тында – Кисловодск, № 92 Москва – Северобайкальск, № 112 Красноярск – Северобайкальск.
Разница с действующим расписанием составит от 1 до 11 минут.
Восточно-Сибирская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах,