На ВСЖД несколько поездов с 25 по 28 мая будут курсировать с задержкой до 11 минут

Иркутск, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Схема движения общественного транспорта во Втором Иркутске 9 мая с 9:00 до 11:30 будет изменена. Кроме того, с 13 мая по 1 июля закроют проезд по улице Авиастроителей между улицами Жукова и Просвещения в связи с ремонтом теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.