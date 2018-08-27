|Транспорт
|28.08.2018
|
|
На ВСЖД почти на месяц изменится расписание нескольких электричек
|
Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На Восточно-Сибирской железной дороге по технической необходимости с 27 августа по 22 сентября 2018 года изменится расписание пригородных поездов Половина – Зима и Зима – Черемхово.
С 28 августа по 22 сентября 2018 года:
Кроме того, с 27 августа по 21 сентября 2018 года будет назначен пригородный поезд №7682 сообщением Черемхово – Зима. Отправление со станции Черемхово в 4.49, прибытие на станцию Половина – в 5.17.
С 28 августа по 21 сентября 2018 года пригородный поезд №7670 сообщением Черемхово – Половина будет отменен.
В периоды с 28 по 30 августа, а также с 4 по 6, с 11 по 13 и с 18 по 20 сентября 2018 года пригородный поезд №6113 сообщением Черемхово – Зима будет отправляться со станции Черемхово в 18.26 вместо 17.23 и прибывать на станцию Зима в 20.39 вместо 19.34.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram