На ВСЖД почти на месяц изменится расписание нескольких электричек

Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На Восточно-Сибирской железной дороге по технической необходимости с 27 августа по 22 сентября 2018 года изменится расписание пригородных поездов Половина – Зима и Зима – Черемхово.

С 28 августа по 22 сентября 2018 года:

пригородный поезд №6415 сообщением Половина - Зима будет отправляться со станции Половина в 5.58 вместо 6.57 и прибывать на станцию Зима в 8.56 вместо 9.53;

пригородный поезд №6126 сообщением Зима – Черемхово будет отправляться со станции Зима в 7.07 вместо 7.00, прибывать на станцию Черемхово – в 9.28 вместо 9.18;

пригородный поезд №6116 сообщением Зима – Чремхово будет отправляться со станции Зима в 17.18 вместо 17.20 и прибывать на станцию Черемхово в 19.29;

пригородный поезд №7103 сообщением Черемхово – Зима будет отправляться со станции Черемхово в 20.42 и прибывать на станцию Зима в 22.37 вместо 22.35;

пригородный поезд №7110 сообщением Зима – Черемхово будет отправляться со станции Зима в 10.02 и прибывать на станцию Черемхово в 12.04 вместо 12.01.

Кроме того, с 27 августа по 21 сентября 2018 года будет назначен пригородный поезд №7682 сообщением Черемхово – Зима. Отправление со станции Черемхово в 4.49, прибытие на станцию Половина – в 5.17.

С 28 августа по 21 сентября 2018 года пригородный поезд №7670 сообщением Черемхово – Половина будет отменен.

В периоды с 28 по 30 августа, а также с 4 по 6, с 11 по 13 и с 18 по 20 сентября 2018 года пригородный поезд №6113 сообщением Черемхово – Зима будет отправляться со станции Черемхово в 18.26 вместо 17.23 и прибывать на станцию Зима в 20.39 вместо 19.34.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».