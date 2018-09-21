На ВСЖД полностью восстановлено движение после схода товарняка

Слюдянский район, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Движение поездов на участке Слюдянка – Ангасолка ВСЖД полностью восстановлено 22 сентября к 7.52.

Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Напомним, 21 сентября в 9.43 на участке Слюдянка – Ангасолка сошли с рельсов тринадцать вагонов грузового поезда. Для ликвидации последствий происшествия были подняты восстановительные поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный. На месте работает оперативная комиссия для расследования причин происшествия.

Сейчас диспетчерским аппаратом предпринимаются действия по вводу в нормативный график задержанных поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» http://pass.rzd.ru (вкладка «Фактическое движение поездов»).