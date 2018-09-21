|Транспорт
|22.09.2018
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На ВСЖД полностью восстановлено движение после схода товарняка
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Слюдянский район, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Движение поездов на участке Слюдянка – Ангасолка ВСЖД полностью восстановлено 22 сентября к 7.52.
Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Напомним, 21 сентября в 9.43 на участке Слюдянка – Ангасолка сошли с рельсов тринадцать вагонов грузового поезда. Для ликвидации последствий происшествия были подняты восстановительные поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный. На месте работает оперативная комиссия для расследования причин происшествия.
Сейчас диспетчерским аппаратом предпринимаются действия по вводу в нормативный график задержанных поездов.
Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам»
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