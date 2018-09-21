ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Транспорт
22.09.2018

На ВСЖД полностью восстановлено движение после схода товарняка

Слюдянский район, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Движение поездов на участке Слюдянка – Ангасолка ВСЖД полностью восстановлено 22 сентября к 7.52.

Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Напомним, 21 сентября в 9.43 на участке Слюдянка – Ангасолка сошли с рельсов тринадцать вагонов грузового поезда. Для ликвидации последствий происшествия были подняты восстановительные поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный. На месте работает оперативная комиссия для расследования причин происшествия.

Сейчас диспетчерским аппаратом предпринимаются действия по вводу в нормативный график задержанных поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» http://pass.rzd.ru (вкладка «Фактическое движение поездов»).

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске