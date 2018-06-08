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09.06.2018

На ВСЖД с 10 по 22 июня отменят электрички из Иркутска в Байкальск и обратно

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - ВСЖД с 11 по 23 июня меняет расписание электричек на участке от Иркутска до Выдрино. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, пригородный поезд № 6602 сообщением Слюдянка-1-Выдрино со ст. Слюдянка-1 будет отправляться в 6:46 (вместо 5:48), прибывать на ст. Выдрино в 8:25.

Пригородный поезд № 6605 сообщением Выдрино-Слюдянка-1 сост. Выдрино будет отправляться в 16:24 (вместо 16:33), прибывать на ст. Слюдянка-1 в 18:04.

С 11 по 23 июня будут отменены электрички из Выдрино в Слюдянку и обратно, а с 10 по 22 июня – пригородный поезд сообщением Иркутск-Сортировочный-Байкальск. В дни отмены эта электричка будет следовать по маршруту Иркутск-Сортировочный-Слюдянка-1. Со ст. Иркутск-Сортировочный электропоезд будет отправляться в 17:23, прибывать на ст. Слюдянка-1 в 20:45.

С 11 по 23 июня будет отменен пригородный поезд № 6335 сообщением Байкальск-Иркутск-Сортировочный. Электричка будет следовать по маршруту Слюдянка-1-Иркутск-Сортировочный. Отправление со ст. Слюдянка-1 – в 6:11, прибытие на ст. Иркутск-Сортировочный – в 9:39.

С 10 по 17 июня будет отменен пригородный поезд № 6337 сообщением Выдрино-Байкальск, курсирующий по воскресеньям, а с 10 по 22 июня в дни следования по пятницам отменят и обратную электричку.

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