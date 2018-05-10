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11.05.2018

На ВСЖД с 14 по 20 мая изменяется расписание следования пассажирских поездов

Иркутская область, Бурятия, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 14 по 20 мая изменяется расписание следования пассажирских поездов на нескольких участках ВСЖД. Отклонение от постоянного расписания на некоторых участках дороги составит от 1 до 49 минут.

Поезд № 2/20 Москва – Владивосток/Пекин в указанный период будет следовать от станции Юрты (ВСЖД) до станции Бада (ЗабЖД) с отклонением от графика на 7 минут.

Поезд № 70 Москва – Чита 2 в указанный период будет следовать от станции Слюдянка 2 до станции Мостовой по вариантному графику с отклонением от постоянного расписания от 1 до 5 минут. Со станции Мостовой поезд будет следовать по действующему расписанию.

Поезд № 78 Новосибирск – Нерюнгри в указанный период на 8 минут позже будет пребывать на станции Слюдянка-1. До станции Боярский отклонение от графика будет составлять от 5 до 8 минут. Со станции Посольская поезд будет следовать по действующему расписанию.

Поезд № 82 Москва – Улан-Удэ от станции Слюдянка-1 до станции Улан-Удэ будет следовать с задержкой от 33 до 39 минут. На станцию Улан-Удэ поезд будет пребывать в 12.37 местного времени.

Поезд № 150 Иркутск – Улан-Удэ от станции Слюдянка-1 до станции Выдрино будет отставать от графика на 2 минуты, далее следовать по действующему расписанию.

Поезд № 361 Наушки – Иркутск  от станции Улан-Удэ до станции Иркутск-Пассажирский будет следовать по вариантному графику с задержкой от 29 до 49 минут. Так, со станции Улан-Удэ поезд будет отправляться в 23.09 местного времени, а на станцию Иркутск-Пассажирский пребывать на 29 минут позже обычного расписания в 7.49 местного времени, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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