На ВСЖД с 15 октября по 8 ноября изменится расписание нескольких поездов дальнего следования

Иркутская область, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - С 15 октября по 8 ноября расписание движения пассажирских поездов №№ 91 Северобайкальск–Москва, 291 Северобайкальск–Красноярск, 347 Северобайкальск–Красноярск, 348 Красноярск–Северобайкальск, 87 Усть-Илимск – Иркутск, изменится на участке между станциями Гидростроитель и Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги.

Разница с действующим расписанием составит от 1 до 12 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».