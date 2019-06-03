На ВСЖД с 4 июня изменится расписание электричек и поездов

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С 4 по 13 июня 2019 года расписание движения пригородных поездов изменится на участке Нижнеудинск – Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Поезд № 6401 Нижнеудинск – Тайшет 4, 6, 11, 12 и 13 июня будет назначен сообщением Камышет – Тайшет с измененным расписанием: из Камышета отправление в 13.24 (вместо 08.43), в Тайшет прибытие в 15.33 (вместо 10.46).

Поезд № 6402 Тайшет – Нижнеудинск 4, 6, 11, 12 и 13 июня будет назначен сообщением Тайшет – Камышет с измененным расписанием: из Тайшета отправление в 09.16 (вместо 07.22), в Камышет прибытие в 11.35 (вместо 09.39).

Поезд № 6403 Нижнеудинск – Тайшет 4, 6, 11, 12 и 13 июня будет назначен сообщением Камышет – Тайшет с измененным расписанием: из Камышета отправление в 22.06 (вместо 18.34), в Тайшет прибытие в 00.13 (вместо 20.35).

Поезд № 6404 Тайшет – Нижнеудинск 4, 6, 11, 12 и 13 июня будет назначен сообщением Тайшет – Камышет с измененным расписанием: из Тайшета отправление в 19.22 (вместо 16.15), в Камышет прибытие в 21.37 (вместо 19.30).

В эти дни на участке Нижнеудинск – Камышет доставка пассажиров будет осуществляться автобусами с заездом на станции Курят, Ук и остановками по требованию в пути следования (время местное):

– первый рейс: отправление с привокзальной площади станции Нижнеудинск в 10.30, прибытие на станцию Камышет в 12.20 с возможностью пересадки пассажиров на пригородный поезд № 6401 Камышет – Тайшет;

– второй рейс: отправление от здания вокзала станции Камышет в 12.30 до станции Нижнеудинск после посадки пассажиров, в том числе прибывших пригородным поездом № 6402;

– третий рейс: отправление с привокзальной площади станции Нижнеудинск в 19.50, прибытие на станцию Камышет в 21.40 с возможностью пересадки пассажиров на пригородный поезд № 6403 Камышет – Тайшет;

– четвертый рейс: отправление от здания вокзала станции Камышет в 22.00 до станции Нижнеудинск после посадки пассажиров, в том числе прибывших пригородным поездом № 6404.

Кроме того, с 5 по 15 июля изменится расписание пригородного поезда № 6112 Черемхово – Иркутск Пассажирский: из Черемхово отправление в 05.37 (вместо 05.32), на станцию Иркутск-Пассажирский прибытие в 08.20 (вместо 08.15).

Также пресс-служба ВСЖД сообщает, что с 4 по 14 июня и с 25 по 28 июня 2019 года Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание движения пассажирских поездов №100 Москва-Владивосток, №322 Иркутск-Забайкальск, №2 Москва-Владивосток, №20 Москва-Пекин, №8 Новосибирск-Владивосток, №70 Москва-Чита, №270 Адлер-Чита, №7 Владивосток-Новосибирск, №99 Владивосток-Москва, №269 Чита-Адлер, №69 Чита-Москва, №1 Владивосток-Москва, №321 Забайкальск-Иркутск. Разница с действующим расписанием составит от 1 до 45 минут.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.