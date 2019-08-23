На ВСЖД со скал снимают опасные камни

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Восточно-Сибирской железной дороге в 2019 году специалисты спустят со скал около 2,8 тысяч кубических метров опасных камней. На эти цели направили 51 млн рублей, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Сейчас профилактические мероприятия проводятся на Кругобайкальской железной дороге, на участках Маритуй-Шарыжалгай и Уланово – Порт Байкал, а также на БАМе и Транссибе: Ангасолка-Слюдянка2, Татаурово-Мостовой, Харанхой-Наушки, Селендума-Джида, Шалуты-Ганзурино, Ук-Курят, Черная-Среднеилимская, Турма-Вихоревка, Северобайкальск-Нижнеангарск, Мурурин-Олонгдо, Олонгдо-Хани.

На сегодняшний день запланированные объёмы оборки выполнены на 53%. На следующий год запланированы работы по очистке скальных откосов от опасных камней в объеме 2,5 тысяч кубических метров на сумму 70 млн рублей.

Оборочные работы – это эффективное профилактическое мероприятие против камнепадов, выполняется исключительно специалистами промальпинистами, которые обезвреживают потенциально опасные камни и неустойчивые участки скал без применения взрывчатых веществ. В целях обеспечения безопасности движения поездов Восточно-Сибирская железная дорога ежегодно заключает договоры с различными организациями на выполнение оборочных работ.