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17.09.2018

На ВСЖД три поезда на несколько дней изменят расписание

Иркутская область, Бурятия, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Расписание пассажирских поездов дальнего следования №69 Чита – Москва, №1 Владивосток – Москва, №361 Наушки – Иркутск изменится на ВСЖД с 18 по 21 сентября.

  • Поезд № 69 Чита – Москва будет идти с изменениями на участке Улан-Удэ – Тельма, разница с действующим расписанием составит от 1 до 42 минут;
  • Поезд № 1 Владивосток – Москва – на участке Таловка – Тельма, разница с действующим расписанием составит от 1 до 15 минут;
  • Поезд № 361 Наушки – Иркутск – на участке Тимлюй – Ангасолка, разница с действующим расписанием составит от 1 до 7 минут.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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