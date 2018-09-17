|Транспорт
|17.09.2018
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На ВСЖД три поезда на несколько дней изменят расписание
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Иркутская область, Бурятия, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Расписание пассажирских поездов дальнего следования №69 Чита – Москва, №1 Владивосток – Москва, №361 Наушки – Иркутск изменится на ВСЖД с 18 по 21 сентября.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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