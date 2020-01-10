На ВСЖД выросло число пассажиров

Иркутская область, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В январе-декабре 2019 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги отправлено более 13 млн пассажиров. Это на 0,8% больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба предприятия.

В поездах дальнего следования отправлено около 3 млн пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 3,4 %.

Пассажирские перевозки в пригородном сообщении остались на прежнем уровне, перевезено свыше 10 млн человек. При этом в декабре 2019 года в дальнем следовании перевезено около 228 тысяч пассажиров (+2%), в пригородном – порядка 716,8 тысяч пассажиров (+ 0,4%).

Всего в декабре отправлено более 944,5 тысяч пассажиров (+0,8%).