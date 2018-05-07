На ВСЖД временно изменится расписание шести пассажирских поездов

Иркутская область, Бурятия, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На Восточно-Сибирской железной дороге изменяется расписание пассажирских поездов №71 Северобайкальск-Улан-Удэ, №348 сообщением Красноярск-Северобайкальск, №75 Нерюнгри-Москва-Казанская, №230/236/274 Анапа-Северобайкальск/Тында/Адлер-Северобайкальск.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, с 11 мая по 31 октября 2018 года поезд №71 будет отправляться из Северобайкальска в 15.06. От станции Тайшет поезд будет следовать установленным ранее расписанием.

С 8 мая по 31 октября 2018 года поезд №348 будет прибывать в Северобайкальск в 14.18. График будет изменен на участке от станции Анзеби (Братский район) до Северобайкальска.

С 9 мая по 30 октября 2018 года поезд №75 изменяет график движения на участке пути от станции отправления до станции Бирея ВСЖД (Казачинско-Ленский район), далее поезд будет следовать установленным расписанием.

С 26 мая по 26 октября 2018 года поезда №230, №236 и №274 будут следовать по измененному расписанию на участке ВСЖД от станции Марикта до станции Окунайский в Казачинско-Ленском районе.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».